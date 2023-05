Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost duse la audieri in urma unei acțiuni a procurorilor buzoieni. Conform unor surse, se pare ca mai mulți angajați ai Primariei Balta Alba, care sunt duși rand pe rand la audieri intr-un dosar care zdruncina din temeli afacerile primarului Marin Ionel din Balta Alba. Aceleași…

- Comuna Rușețu din jud. Buzau a ramas fara primar dupa ce Florin Snae (PSD) a fost gasit incompatibil de ANI. Edilul si-a desemnat sotia sa faca parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie comunala, la alegerile din 2020. Conform Agentiei Nationale de Integritate, Snae…

- In ziua de 10 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați de catre un tanar de 20 de ani, din București, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras o suma de bani din autoutilitara pe care o conducea, proprietate a societații…

- Primarul din Corbeanca, Anton Valeriu, a fost reținut dupa șase ore de audieri. Potrivit avocatului acestuia, Adrian Cuculis, edilul are calitate de suspect și nu de inculpat. Reținerea a avut loc in urma perchezițiilor de joi la sediul primariei Corbeanca din județul Ilfov, instituție condusa de primarul…

- O tragedie s-a produs in jurul orei cinci dimineața in curtea societații de transport public in comun Trans Bus , din municipiul Buzau. Un șofer autobuz a fost strivit, in aceasta dimineața, in curtea Trans Bus. Din primele informații s-a constat ca șoferul a uitat sa traga frana de mana a autobuzului,…

- Fosta șefa CJAS Buzau – Simona Anghel, a fost audiata de procurorii DNA la sediul central din București. In trecut aceasta a fost ancheta de procurori pentru fapte de corupție in cadrul instituției. Intrebata de jurnaliști, fosta șefa a CJAS Buzau nu a dorit sa stea de vorba, insa a dat de ințeles ca…

- Constructorul german se confrunta, in acest moment, cu un scandal de corupție care ar putea avea mari consecințe. Potrivit publicației germane Bild, doi angajați ai uzinei Mercedes-Benz din Sindelfingen, Germania, au fost acuzați de luare de mita. Deocamdata, nu se cunoaște suma șpagilor luate de cei…

- In ziua de 1 martie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au depistat principalii banuiți in cazul unui furt calificat, doi barbați in varsta de 44 și 31 de ani, ambii din Galați.