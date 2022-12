Mascarada Schengen. România, sedusă și abandonată A inceput numaratoarea inversa, iar politicienii și cei aflați la conducerea țarii dau din colț in colț, intr-o incercare disperata de a forța intrarea Romaniei in Schengen. Daca faci un pas in spate și privești detașat filmul tragi-grotesc al acestor zbateri, iți dai seama rapid ca totul este o mascarada și ca Romania va avea […] The post Mascarada Schengen. Romania, sedusa și abandonata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista o localitate in Romania unde casele se vand contra unui salariu mediu pe economie. Intr-un sat de langa Sibiu, cu un peisaj care iți taie rasuflarea, casele se vand cu 2000 de lei. Pare incredibil, dar este adevarat. Cine vrea sa faca o schimbare majora are ocazia sa cumpere o locuința la un…

- Cetatenii asiatici care lucreaza in Romania se regasesc in principal in sectoarele legate de constructii (39%), servicii (14%) si logistica si transport (11%, inclusiv logistica depozitelor).

- Zona superba din Romania care a fost aproape abandonata. Mii de turiști din toate colțurile țarii obișnuiau sa ia cu asalt stațiunile din regiune. In perioada vacanțelor, cazarile erau 100% ocupate. Acum, obiectivele montane consacrate ce reprezentau candva porți deschise spre inalțimi se infunda in…

- O dubla crima petrecuta in Turnu Magurele zdruncina din nou Romania. In cursul zilei de ieri, un apel la 112 anunța dispariția a doi tineri, in varsta de 18, respectiv, 16 ani. Cel care a alertat autoritațile a fost fratele baiatului disparut, care a menționat ca ruda sa a disparut fulgerator de acasa…

- Duminica șeful ANAF a transmis un prim mesaj inteligent și corect, dar mai ales necesar raportat la obiectivele instituției: „Trebuie sa direcționam efectivele pe care le avem catre marii contribuabili, mai ales unde e evaziunea fiscala. Atunci, facem analize de risc la care lucram luna de luna.…

- In problema extragerii zacamintelor offshore din Romania, Ungaria a fost lasata de izbeliste de o companie americana si una austriaca, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.

- Eugenie Bouchard a ajuns miercuri seara la Cluj unde va juca la Transylvania Open. Frumoasa jucatoare canadiana a avut norocul sa prinda și cateva zile cu soare, așadar s-a bucurat din plin de plimbarile pe strazile clujene. Sportiva a avut nevoie doar de cateva ore pentru a ramane impresionata de orașul…

- O romanca nascuta in urma cu 40 de ani la București și adoptata la varsta de 3 ani iși cauta familia naturala. Femeia locuiește in prezent in Italia, insa sufletul ei a ramas in Romania si spera ca intr-o zi sa o cunoasca pe cea care i-a dat viata.