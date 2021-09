Masca sub nas, sport local la Craiova Masca sub nas sau, sub barba sau deloc – sport local la Craiova. Chiar daca numarul oamenilor infectati cu COVID creste alarmant in aceasta perioada, craiovenii se pare ca nu mai sunt miscati de acest lucru. Multi se plimba in voie, in orice loc, cu masca purtata doar de forma, sub nas sau sub barba. Incidenta infectarii cu Coronavirus a ajuns luni la 5,02 cazuri la mia de locuitori. Asadar, ne pregatim de carantina, care va intra in vigoare cand incidenta va depasi 6 cazuri la mia de locuitori. Cu toate acestea, foarte multi craioveni sunt nepasatori. De asemenea, unii sunt sceptici in ceea ce… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

