- Premierul danez a anuntat, sambata, ca purtarea mastii va fi obligatorie in mijloacele de transport in comun incepand din 22 august, cu scopul de a preveni raspandirea noului coronavirus, anunța news.ro."Masura intra in vigoare peste o saptamana", a declarat Mette Frederiksen, intr-o conferinta…

- Autoritațile din județul Argeș ar putea impune obligativitatea purtarii maștii sanitare chiar și in spațiile deschise, din cauza pandemiei de coronavirus."In acest moment, nu avem date care sa ne conduca spre adoptarea ultimei soluții: carantina. Maine vom organiza ședința CJSU și vom discuta despre…

- Primarita Washingtonului, democrata Muriel Bowser, a inasprit miercuri regulile privind portul mastii sanitare, ordonand rezidentilor capitalei Statelor Unite sa isi acopere fata imediat ce ies din casa.

- Romanii care se pregatesc de vacanța in regiunea Costa de Sol din Spania sunt obligați sa poarte masca de protecție și la plaja, dar și la piscina. Acest lucru trebuie facut atata timp cat nu merg sa inoate. Amenda pentru nerespectarea regulilor este de 100 de euro. Aceasta masura restrictiva a fost…

- Continua verificarile autoritaților in contextul pandemiei. Polițiștii timișeni au verificat miercuri mijloacele de transport in comun și le-au dat zeci de amenzi celor care nu purtau masca. Anunța ca vor continua acțiunile și in perioada urmatoare.

- Compania de transport public in comun din Berlin ii incurajeaza pe cetațeni sa nu mai foloseasca deodorant, astfel incat calatorii vor fi obligați sa poarte masca in mod corespunzator, pentru a se apara de mirosuri, daca de coronavirus nu le este așa teama. Germania a impus purtarea maștilor in timpul…

- Cu toate ca masca de protecție este obligatorie pe toata durata unei calatorii cu un mijloc de transport in comun, unii bistrițeni pur și simplu ignora aceasta masura, lucru care a fost semnalat și de compania Transmixt – principalul operator al serviciului de transport public din municipiul Bistrița.…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport in comun sau magazine, precizand ca persoanele care nu respecta aceasta regula pot fi amendate. "Cum sa nu, mastile trebuie purtate, in mod obligatoriu,…