- Masca de protectie redevine obligatorie in toate spatiile publice deschise in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 la mia de locuitori. Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat Ordinul pentru completarea Ordinului ministrului Sanatatii…

- Oficialii au anunțat care sunt excepțiile de la aceasta regula: masca nu este obligatorie in cazul celor care fac sport - fie singuri, fie alaturi de membri ai familiei. Pot fi și alte excepții, dar decizia va fi luata la propunerea Direcțiilor de sanatate județene. Ordinul comun care instituie obligativitatea…

