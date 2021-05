Masca rămâne obligatorie la 50 de metri de școli. Iată toate deciziile CMBSU Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis ca masca de protecție ramane obligatorie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza. Masca, obligatorie in spațiie aglomerate: piețele și stațiile de transport in comun „In principiu am stabilit ca in jurul unitatilor scolare unde exista potential de aglomerare si la venire și la plecare și sunt copii, majoritatea fiind sub 16 ani, nu pot fi vaccinati, atunci este necesar sa avem perimetru de 50 de metri in jurul scolii, acolo va fi obligatorie purtarea mastii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

