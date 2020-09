Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial, Jennifer Lopez vrea sa cucereasca industria de beauty lansand colecția de produse de infrumusețare pe care a numit-o simplu: JLo Beauty. Așadar, vedeta ingroașa randurile vedetelor care iși lanseaza propriile lor linii de produse cosmetice: Lady Gaga, Rihanna sau Victoria Beckham. Vezi…

- Cum a sarbatorit Andra 34 de ani, dar și 15 ani de relație cu Maruța La 34 de ani, Andra este o femeie cu adevarat implinita. Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera de succes, este de doua ori mamica și deja de 15 ani traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin Maruța.…

- Cele mai populare maști de protecție de la Hollywood Știm ca purtarea maștilor de protecție este o necesitate in aceasta perioada. Dar a devenit parca, in ultima vreme, și un trend. Moda pe care au adoptat-o chiar și marile vedete de la Hollywood. Majoritatea starurilor nu aleg maștile clasice, cumparate…

- Adelina Pestrițu i-a facut ziua de naștere fetiței la piscina. Ce vedete au participat! Data de 3 august va avea intotdeauna o semnificație aparte in familia Adelinei Pestrițu. Este ziua in care, in urma cu 2 ani, a venit pe lume micuța Zenaida. Pentru a marca a aniversarea fetiței, Adelina și soțul…

- Demi Lovato s-a logodit! Cine este viitorul soț Demi Lovato se iubește cu Max Ehrich. Cei doi și-au recunoscut public relația in luna mai, intr-un videoclip al lui Justin Bieber și Ariana Grande. In vreme ce pe unii perioada izolarii i-a adus la desparțire, pe Demi și Max pare ca i-a apropiat și mai…

- Artistul stradal britanic Banksy a desenat un șobolan stranutând în metrourile londoneze pentru a încuraja oamenii sa poarte masca, în timp ce aceasta este obligatorie în mijloacele de transport public, relateaza BBC. Artistul a postat pe pagina sa de Instagram un video…

- Ce maști de protecție poarta marile vedete Purtarea maștilor de protecție este o necesitate in aceasta perioada, dar a devenit parca și un soi de trend. Trend pe care il urmeaza chiar și marile vedete de la Hollywood. Unele opteaza pentru maști clasice, cumparate din farmacii, care ii feresc de riscul…

- Elena Gheorghe are fața extrem de iritata, dupa ce a purtat o masca de protecție, de unica folosința, cumparata din farmacie. Artista a postat pe pagina sa de Instagram cateva fotografii, alaturi de un mesaj de atenționare pentru fani.