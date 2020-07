Masca, obligatorie și pe stradă în Belgia De asemenea, s-a instituit și obligativitatea inregistrarii datelor de contact ale clienților la restaurant, timp de 14 zile, la pachet cu obligativitatea purtarii maști cu excepția momentului in care oamenii se așeaza la masa. Intre 15 si 21 iulie, circa 216 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate zilnic in Belgia, in crestere cu 63% fata de perioada precedenta. Pana in prezent, Belgia a inregistrat 65.200 de cazuri, cu 9.817 decese. Romania este pentru Belgia inclusa in zona portocalie, motiv pentru care cetațenilor romani care intra pe teritoriul țarii li se recomanda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

