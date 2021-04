Stiri pe aceeasi tema

- Secretar de stat despre portul maștii la plaja: „Legislația in vigoare obliga turiștii sa poarte masca și in apa” Paul Ene, secretarul de stat in cadrul ministerului Economiei și Turismului a explicat vineri in cadrul unui interviu regulile care trebuie respectate de hotelieri și turiști, in minivacanța…

- Secretar de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene a explicat vineri la Antena 3 regulile care trebuie respectate de catre hotelieri dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Paul Ene a facut referire la obligativitatea purtarii maștii la malul marii, mai exact…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in…

- Secretarul de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene, a vorbit la Antena 3 despre regulile care trebuie respectate de catre hotelieri dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Declarațiile vin in urma multor nelamuriri in randul romanilor referitoare la purtarea sau nu…

- Romanii vor scapa de masca de protecție la plaja și pe faleza, insa dupa 1 iunie. In minivacanța de 1 mai și Paște, masca ramane obligatorie pentru turiștii care ajung pe litoral. Un proiect de lege aflat pe masa Guvernului prevede relaxarea masurilor sanitare de lupta cu pandemia, potrivit Antena 3.…

- Declarații contradictorii privind Slujba de Inviere. Premierul Florin Cițu a afirmat intr-un interviu televizat ca Slujba de Inviere va fi oficiata cu credincioșii in aer liber. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu a reacționat imediat și a spus ca oamenii vor putea asista la slujba de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca masca de protecție ar putea sa nu mai fie obligatorie in anumite situații, cum ar fi in zonele montane sau la plaja. „Cu siguranța ne gandim și la acest aspect. In condițiile in care ajungi in varful muntelui și porți masca sau stai pe plaja, intri…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cele care au un test negativ sau au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu noul coronavirus pot calatori vara aceasta in Grecia, a declarat ministrul grec al Turismului, Harry Theocharis, potrivit Reuters. Grecia iși propune sa inceapa sezonul turistic pana…