Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, Ministrul afacerilor interne, a fost surprins fara masca de protectie la UNTOLD intr-un spatiu inchis, se arata intr-o postare a Sindicatului Polițiștilor Europeni, Europol. „Ministrul de interne, ministrul justiției și ministrul transporturilor «wanna be», Lucian Bode, unicul ministru…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost surprins fara masca de protectie la UNTOLD intr-un spatiu inchis, se arata intr-o postare a Sindicatului Europol. „Ministrul de interne, ministrul justiției și ministrul transporturilor „wanna be”, Lucian Bode, unicul ministrul 3 in 1, a fost surprins…

- Lucian Bode a fost surprins la festivalul Untold de la Cluj-Napoca fara masca de protectie. Intr-o fotografie postata pe o rețea de socializare apare, alaturi de primarul Clujului, Emil Boc, cu masca sanitara, dar se pare ca imediat dupa, a renunțat la ea, cel puțin așa scriu reprezentanții Sindicatului…

- Lucian Bode a fost surprins la festivalul Untold de la Cluj-Napoca fara masca de protectie. Intr-o fotografie postata pe o rețea de socializare apare, alaturi de primarul Clujului, Emil Boc, cu masca sanitara, dar se pare ca imediat dupa, a renunțat la ea, cel puțin așa scriu reprezentanții Sindicatului…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost surprins fara masca de protectie la UNTOLD, intr-un spatiu inchis. „Ce raspuns ar trebui sa ofere un politist din strada cetateanului care va fi amendat pe...

- Lucian Bode a fost surprins la festivalul Untold de la Cluj-Napoca fara masca de protectie. Intr-o fotografie postata pe o rețea de socializare apare, alaturi de primarul Clujului, Emil Boc, cu masca sanitara, dar se pare ca imediat dupa, a renunțat la ea, cel puțin așa scriu reprezentanții Sindicatului…

- Bode a spus ca structurile M.A.I. verifica in continuare daca se respecta portul mastii de protectie, in caz contrar fiind date amenzi.”In continuare verificam respectarea masurilor de protectie sanitara care inca sunt in vigoare. Masca, portul mastii la interior este o masura obligatorie si chiar o…

- Se apropie incepul lunii august, astfel ca vorbim, pe de o parte, de noi relaxarii, iar pe de alta parte, de temuta varianta Delta a coronaviruslui. In acest context, ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat daca masca de protecție va mai fi sau nu obligatorie incepand cu data de intai a lunii urmatoare.