Masca, obligatorie la școală! Părinții, responsabili pentru triajul epidemiologic Aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat ca obiectivul pe care Executivul și-l impune este sa asigure "conexiunea la internet a tuturor școlilor". Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli "acolo unde incepe activitatea normal, va fi necesar portul

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

