Masca, OBLIGATORIE în tot județul Cluj! Despre ce zone e vorba mai exact Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe intreg teritoriul județului Cluj, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție de catre toate persoanele cu varsta de peste 5 ani, astfel incat sa acopere nasul și gura, la intruniri de natura activitaților culturale, stiintifice, artistice sau de divertisment organizate in spatii publice deschise, in zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje și adunari cu caracter religios. Orarul de aplicabilitate este 0-24, pe toata durata starii de alerta.

