Masca, obligatorie în toate spațiile deschise din județul Caraș-Severin Purtarea maștii de protecție este obligatorie de miercuri in toate spațiile deschise din județul Caraș-Severin, a decis marți Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. „Incepand cu data de 14.10.2020, pe toata perioada starii de alerta, pe teritoriul județului Caras-Severin, se instituie obligativitatea acoperirii fetei la nivelul nasului si gurii, cu orice materiale de protectie de […] Articolul Masca, obligatorie in toate spațiile deschise din județul Caraș-Severin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

