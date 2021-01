Inalta Curte de Casație și Justiție a decis marți ca masura privind obligativitatea purtarii maștii in sparții deschise este legala. Hotararea a fost pronunțata intr-un dosar deschis de o avocata din Constanța care a contestat decizia Departamentului pentru Situații de Urgența privitoare la menținerea restricțiilor privind utilizarea in intregul județ. “Admite recursul declarat de paratul […] The post Masca obligatorie in spații deschise este legala. Curtea suprema a admis recursul DSU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .