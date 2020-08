Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe autoritați locale, in special in județele care se confrunta cu focare de infecție cu coronavirus, iau decizia ca masca de protecție sa devina obligatorie inclusiv in spațiile deschise aglomerate.

- Un avion de linie al companiei Delta s-a intors pe aeroportul de unde abia decolase deoarece mai multi pasageri au refuzat sa poarte masca de protectie in timpul zborului. Compania americana are o politica proprie stricta in ceea ce priveste purtatul mastii de protectie in aeronave.

- „Pe unde intram, mai purtam masca. Numai ca s-a intamplat ca vineri masca mea, pe care incercam sa ii explic acestui politist cu sapte clase sau doua, sau cate o fi avand... Nu stiam ca trebuie sa ai facultate ca sa fii politist la circulatie... Relevant este ca un politist ma invata pe mine, eu fiind…

- Masca de protecție a devenit obligatorie la plaja, la piscina și in alte spații deschise, chiar și atunci cand este posibila distanțarea fizica de doi metri. Masura a fost impusa in Spania, n regiunea Andaluzia, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus.

- Liceele și-au deschis, de astazi, porțile pentru elevii care trebuie sa-și depuna dosarele pentru inscrierea in clasa a IX-a. Cum suntem in plina pandemie, conducerea unitaților de invațamant a trebuit sa se gandesca la o varianta care sa ofere siguranța atat elevilor, cat și cadrelor didactice implicate.…

- Oficialii rusi au cerut tuturor hotelurilor din tara sa interzica cuplurilor necasatorite sa petreaca noaptea impreuna, acestia sustinand ca masura este menita sa ajute la combaterea raspandirii coronavirusului.

- Cea mai importanta masura luata de autoritati in aceasta perioada a fost somajul tehnic, pentru ca multi antreprenori nu ar fi avut posibilitatea sa sustina financiar aceasta indemnizatie, a declarat, joi, Cristina Chiriac, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).…

- Oficialitațile au suspendat temporar cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara. Scutirea se aplica pana la sfarșitul saptamanii. “Masura a fost luata in consultare cu cadrele medicale. Protectia impotriva coronavirusului trebuie luata in serios, dar valul…