- Agentia Europeana pentru Securitate Aeriana (AESA) si Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC) anunta miercuri, intr-un comunicat, ridicarea – incepand de luni – a masurii purtarii obligatorii a mastii anticovid in avioane si pe aeroporturi in Ununea Europeana (UE)…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf. In Italia a fost ridicata obligativitatea purtarii…

- Referitor la purtarea maștii in exterior și la locul de munca, este cert: nu mai e obligatorie. Doar ca trebuie ca decizia CCR sa apara in M. Of sa ii obligați pe toți sa țina cont de decizie. Referitor la purtarea maștii in spații publice inchise, este interpretarea mea ca nici asta nu mai este…