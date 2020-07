Mască în spații deschise? Ce spune profesorul Rafila In condițiile in care, pe fondul creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus la nivel național, s-a aflat, din direcția premierului, ca Guvernul ia in calcul eventualitatea impunerii purtarii maștii de protecție și in aer liber, in zonele aglomerate, oamenii așteapta sa afla ce decid autoritațile. Intrebat daca este de acord cu o astfel de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul creșterii explozive a numarului de cazuri, Ludovic Orban a anunțat in urma cu puțin timp, posibilitatea impunerii unei masuri restrictive de purtare a maștii in spații deschise și aglomerate. Vestea a venit dupa analiza rezultatelor testelor COVID-19, in urma unor weekend-uri extrem de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca analizeaza mai multe masuri pentru evitarea aglomerației in zonele aglomerate, una dintre ele fiind posibilitatea de a impune purtarea maștii in astfel de spații, chiar daca sunt in aer liber.

- "Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza etc. Analizam acest aspect și s-ar putea impune obligativitatea purtarii maștii și in anumite spații deschise. Vrem sa luam masuri punctuatle pentru a reduce…

- Puternic afectat de raspândirea agentului patogen, Iașul devine primul oraș din România care recurge la reintroducerea restricțiilor din perioada starii de urgența. Practic, daca excludem obligativitatea declarației pe propria raspundere de fiecare data când parasesc domiciliul,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca restaurantele in spatii inchise prezinta un risc epidemiologic major, din cauza numarului mare de persoane care stau, a timpului mare petrecut, a faptului ca nu se poate purta masca si datorita razei de raspandire a virusului. "Acesta este adevarul, pe…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca restaurantele in spatii inchise sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic si nu vor fi deschise din 15 mai. In schimb, se vor deschide magazinele din mall-uri care au intrari exterioare, dar si hotelurile si parcurile, de asemenea, cu respectarea…

- Guvernul a decis: magazinele cu ieșire exterioara se vor deschide, chiar daca sunt in mall. Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri, despre masurile care vor ramane in vigoare dupa data de 15 mai, cand Romania intra in Stare de alerta. ”Au fost prezentate anumite situații specifice in care, in anumite…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, luni, ca nu se vor redeschide restaurantele și cafenelele de la 15 mai, susținand ca domeniul HoReCa are o contribuție limitata in produsul intern brut, insa a dat totuși un orizont pentru o redeschidere a teraselor. Astfel, premierul contrazice un plan propus de…