Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Mureș a decis, vineri, ca toate persoanele care au mai mult de cinci ani, aflate in locurile publice aglomerate, sa poarte masca. Masura intra in vigoare de sambata, potrivit Mediafax.„Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat…

- Din 8 august 2020, masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate din judetul Cluj. Masura a fost luata ca urmare a unei ședințe a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s-a desfașurat astazi, 5 august 2020. „CJSU a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de…

- Incepand de astazi, 1 august 2020, de la ora 18, purtatul mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si la nivelul judetului Hunedoara. Masura se aplica persoanelor aflate in: targuri, piețe, locuri de pelerinaj/slujbe religioase, evenimente cultural – artistice/sportive…

- Tot mai multe autoritați locale, in special in județele care se confrunta cu focare de infecție cu coronavirus, iau decizia ca masca de protecție sa devina obligatorie inclusiv in spațiile deschise aglomerate.

- Grupul tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Galați a adoptat miercuri o hotarare prin care se impune obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele de peste 5 ani...

- Sindicatul Europol a transmis, marti, ca ”fie ca iti place șaorma, fie ca te cheama Mitraliera, purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie” si anunta ca agentii isi vor face in continuare datoria, chiar daca cei care nu poarta masca in spatiile inchise sunt parlamenteri.

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…