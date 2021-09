Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție redevine obligatorie pe strada in localitațile cu rata de infectare mai mare de 6 la mia de locuitori. De asemenea, au fost impuse masuri și la nivelul activitaților economice și a evenimentelor private. Hotararea a fost luata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența

- Comitetul pentru Situații de Urgența a adoptat Hotarârea cu numarul 76 prin care masca de protecție devine obligatorie și în spațiile libere din localitațile cu peste 6 cazuri la mia de locuitori. „Se propune ca în toate localitațile în care incidența cumulata…

- MASCA redevine OBLIGATORIE pe strada in localitațiile cu incidența de peste 6/1000 de locuitori. Hotarare CNSU MASCA redevine OBLIGATORIE pe strada in localitațiile cu incidența de peste 6/1000 de locuitori. Hotarare CNSU Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin…

- CNSU: Masca obligatorie pe strada in localitațile cu incidența mai mare de 6 la mie. Mai puține restricții pentru vaccinați Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care prevede ca masca sa devina obligatorie și in spații deschise, in localitațile in care incidența…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin care instituie obligativitatea purtarii maștii nu doar in spațiile inchise, ci și pe strada. Masura va fi aplicata in toate localitațile in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat hotararea prin care propune prelungirea starii de alerta pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie. Decizia va fi aprobata joi, in Guvern. Printre altele, se propune menținerea obligativitații purtarii maștii de protecție…