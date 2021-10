Stiri pe aceeasi tema

- Masca redevine obligatorie pe strada in localitațile cu incidența mai mare de 6/1.000 de locuitori. Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin care instituie obligativitatea purtarii maștii nu doar in spațiile inchise, ci și pe strada. Masura va fi aplicata in…

- CNSU: Masca obligatorie pe strada in localitațile cu incidența mai mare de 6 la mie. Mai puține restricții pentru vaccinați Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care prevede ca masca sa devina obligatorie și in spații deschise, in localitațile in care incidența…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…

- In Municipiul Mangalia si in alte doua localitati ale judetului Constanta incidenta cazurilor de infectare cu SARS Cov-2 a depasit 2/1.000 de locuitori. Astfel, aici vor fi luate unele masuri de prevenire a raspandirii virusului.

- stazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: SECAS 5.13 DENTA 4.36 GIULVAZ 3.97 BUCOVAT 3.41 DAROVA 3.20 CRICIOVA 3.05 Localitațile cu rata…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 50 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19 incepand cu data de 1 august. Astfel, nunțile și botezurile se pot face la interior cu maximum 400 de persoane dar in condițiile…