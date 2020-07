Masca devine obligatorie. Noile măsuri sunt draconice Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata marti, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Comitetul a facut prin aceasta hotarare, in baza analizei specialiștilor, urmatoarele propuneri: – Instituirea obligativitații purtarii […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare.

- Noile restricții ce vor intra in vigoare incepand din 1 august in Eveniment / on 28/07/2020 at 20:09 / Masca de protecție va fi obligatorie și in spațiile deschise, insa nu permanent, ci in anumite intervale orare, care vor fi stabilite de autoritațile județene, iar terasele se vor inchide dupa ora…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Printre masuri se numara…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Printre masuri se numara…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare.Hotararea nr.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, prin Hotararea numarul 36 din 21 iulie 2020, a certificat, potrivit Legii 136/2020, pandemia de COVID-19 declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020. Avand in vedere ca incepand de astazi intra in vigoare Legea numarul 136 din 18…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 28 din 11 iunie 2020, privind propunerea unor noi masuri de relaxare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15.06.2020. Hotararea prevede: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare…