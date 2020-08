Masca devine obligatorie in mai multe locuri din Lugoj! Decizia se mentine pe toata durata starii de alerta

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, intrunit in sedinta extraordinara in data de 1 august 2020, a luat o serie de decizii, pentru a impiedica raspandirea coronaviruslului in Timisoara.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș s-a intrunit astazi intr-o ședința extraordinara, in urma careia s-au aprobat mai multe restricții noi pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, terasele localurilor din Timiș vor putea avea program doar pana la ora 23.00, iar masca devine…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit in ședința extraordinara in data de 1 august 2020, a emis Hotararea in baza careia: Art. 1. Se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel incat sa acopere nasul și gura in spațiile publice deschise, respectiv: piețe, targuri,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a stabilit, vineri, ca masca de protectie devine obligatorie in zonele intens circulate din judet - cum ar fi piete, targuri, statiile mijloacelor de transport in comun, peroanele CFR, pana la incetarea starii de alerta. De asemenea, Comitetele Locale…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului, pe…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a stabilit completari ale masurilor luate la nivel national pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19. Printre masurile anuntate de catre autoritatile judetene s-a enumerat si obligativitatea purtarii mastii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit astazi, 15 mai, in ședința extraordinara, in sistem online și a decis mai multe masuri care au fost aprobate prin Hotararea nr.22/2020. Mai exact, pentru prevenirea și limitarea infecției cu coronavirus, agenții economici urmatori:…