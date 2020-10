Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a stabilit ca restaurantele, cinematografele, teatrele și cafenelele din București se inchid, iar purtarea maștilor va fi obligatorie in jurul școlilor, pe o raza de 100 de metri.Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunțat ca restricțiile vor intra…

- Un alt județ din Romania a luat hotararea ca purtarea maștii sa devina obligatorie in jurul unitaților de invațamant. Aceeași regula este impusa, incepand de luni, și in județul Galați. „Incepand cu data de 6 octombrie 2020, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pe o raza de 100…

- Masca devine obligartorie pe o raza de 100 de metri în jurul unitaților de învațamânt preuniversitar din județul Cluj. Toate persoanele care au vârsta peste 5 ani, sunt obligați sa poarte masca de protecție în jurul școlilor. Masura…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat luni ca se instituie obligativitatea purtarii maștii in jurul școlilor, incepand de miercuri. Incepand de miercuri, 7 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii maștii de

- Comitetul Județean pentru Sitauții de Urgența Galați a decis ca, incepand de luni, purtarea maștii de protecție pe o raza de 100 de metri in jurul școlilor din județ este obligatorie.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza creșterii numarului de bolnavi: 'Fara discutie…

- Masura a fost dispusa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica incepand de luni, 5 octombrie 2020. La Galati situatia noilor infectari este cumva stationara (in jur de 20-30 de cazuri noi pe zi), masura avand caracter preventiv.

- Crește din nou numarul cazurilor noi de coronavirus in Romania. 1409 infectari in 24 de ore, la peste 24.300 de teste, au anunțat autoritațile. Cele mai multe cazuri noi sunt in București: 228. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns in aceasta situație.

- Ministerul Sanatații a trimis normele sanitare pentru redeschiderea școlilor catre Ministerul Educației și Cercetarii, au transmis pentru Libertatea surse guvernamentale. Iata cateva dintre noutați.Normele care ar urma sa fie publicate maine prevad, printre altele, urmatoarele masuri:1. Școlile nu vor…