Masca devine de azi obligatorie în spațiile publice deschise din Bihor Masca devine de azi obligatorie in spațiile publice deschise din Bihor Foto: Arhiva. Purtarea maștii de protecție va deveni obligatorie în spațiile publice de deschise în tot județul Bihor, începând de miercuri, 5 august. Consiliul Județean pentru Situații de Urgența Bihor a luat aceasta decizie într-o ședința care a avut loc ieri, în încercarea de a limita raspândirea coronavirusului, deși în județ au fost confirmate pâna acum doar 1.047 de cazuri. Masca va trebui purtata în piețe, târguri și expoziții,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti, 4 august 2020, adoptand o hotarare prin care instituie purtarea obligatorie a mastii de protectie in spatiile aglomerate.

- Masca de protecție e obligatorie in București in zonele aglomerate Foto: Arhiva/ Maria Mandița. Masca de protecție devine obligatorie în București, în toate spațiile deschise aglomerate. De marți, 4 august, indiferent de ora, masca va trebui purtata în zona pietonala…

- Purtarea mastii de protectie, in contextul pandemiei COVID-19, devine obligatorie si in spatiile publice deschise de pe raza judetului Timis, in baza unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit, sambata, in sedinta extraordinara. Prevederile hotararii devin…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit in ședința extraordinara in data de 1 august 2020, a emis o hotarare prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție și in spațiile publice deschise. Purtarea maștii de protecție este obligatorie, incepand de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a hotarat ca de la 1 august sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise.

- In judetul Constanta, purtarea mastii este obligatorie in spațiile deschise Foto anat.ro Tot mai multe județe impun obligativitatea purtarii maștii de protecție sanitara și în aer liber. La Constanța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca masura se va aplica de mâine…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Autoritatile din Prahova au decis ca masca de protectie sa fie purtata, in mod obligatoriu, in spatii publice exterioare. Decizia este valabila pentru toti care locuiesc sau tranziteaza judetul, cu exceptia copiilor cu varste sub 5 ani, si se aplica in doua intervale orare, 7.00-11.00 si 15.00-23.00,…