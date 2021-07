Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca masca sanitara de protectie va ramane obligatorie in spatiile inchise si dupa data de 1 august. Lucian Bode spune ca de la 1 august vor avea loc „completari” la masurile de relaxare existente deja. „In continuare verificam respectarea…

