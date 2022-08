Stiri pe aceeasi tema

- In noul an școlar care incepe pe 5 septembrie, masca de protecție va fi recomandata, nu va fi impusa a anunțat chiar ministrul Sanatații si nu va fi nevoie de aviz epidemiologic. El recomanda parintilor care aduc copiii la scoala cu mijloacele de transport in comun sa le dea acestora masca sanitara.…

- Federația Romana de Fotbal recunoaște, printr-o decizie luata in cadrul celei mai recente ședințe din Comitetul Executiv, ca a avut o problema in a determina regulamentar ultima echipa retrogradata sportiv din Liga 3 la finalul sezonului 2021-2022. FRF nu a anunțat public numele celor 21 de echipe care…

- Alexandru Rafila recomanda folosirea maștii de protecție in școli: „Daca scolile respecta aceste conditii lucrurile pot fi tinute sub control” Alexandru Rafila recomanda folosirea maștii de protecție in școli: „Daca scolile respecta aceste conditii lucrurile pot fi tinute sub control” In cursul zilei…

- Marco Dulca este cea mai noua lovitura pe care a dat-o Gigi Becali. Mijlocașul de 23 de ani a semnat cu FCSB in aceeași zi in care au fost transferați și Eduard Radaslavescu și Radu Boboc, ambii de la Farul. Tatal sau, fostul internațional Cristi Dulca, a explicat cum au […] Articolul CUM A REUȘIT GIGI…

- Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanța toți elevii in perioada 22-30 octombrie 2022. Inainte, intrau intr-o vacanța de o saptamana doar copiii de gradinița și elevii de clasele primare, in perioada octombrie-noiembrie. Anul școlar 2022-2023 va avea și o vacanța „mobila”, cel puțin așa a fost…

- Ministerul Sanatații a publicat Ghidul de finanțare pentru Centrele Comunitare Integrate aferent Componentei 12 – Sanatate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifica I1.4: Centre Comunitare Integrate. Un numar de 200 de centre comunitare integrate vor…

- A avut loc videoconferința cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca și secretarul de stat, dl.Raed Arafat, cu privire la masurile ce se impun pentru atenuarea efectelor caniculei și secetei pe perioada codurilor transmise de ANM. Imediat, dupa videoconferința, a avut loc ședința extraordinara a Comitetului…

- Calendarul anului școlar 2022-2023 este organizat pe module, fiind eliminata denumirea de „semestre” , sunt 5 module. Noul an scolar 2022-2023 incepe pe 5 septembrie 2022, fiind prima data in istoria recenta a școlii romanești cand debutul este atat de devreme, in prima luna de toamna. Modulul 1 –…