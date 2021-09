Masca de protecție redevine OBLIGATORIE în toate spaţiile publice din Bucureşti! Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis duminica, in ziua in care Capitala a depașit incidența de 4 la mie, ca masca de protectie sa redevina obligatorie in toate spatiile publice, incepand de luni, 27 septembrie. Asadar, purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni, 27 septembrie, in spatiile publice – piete, targuri, […] The post Masca de protecție redevine OBLIGATORIE in toate spatiile publice din Bucuresti! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

