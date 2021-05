Stiri pe aceeasi tema

- De doar trei saptamani a avut nevoie actualul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, pentru a intra pe contrasens cu șeful Guvernului, premierul Florin Cițu. Ministerul Sanatații a dat un Ordin, publicat vineri in Monitorul Oficial, conform caruia nu mai este obligatorie masca la locul de munca, daca…

- Inca nu exista o decizie clara in legatura cu renunțarea la masca la locurile de munca unde toți angajații sunt vaccinați. „Dupa 1 iunie vom lua o astfel de decizie”, a anunțat sambata premierul Florin Cițu, contrazicand declarații, facute tot sambata, ale prefectului Capitalei.

- Preierul Romaniei, Florin Cițu, anunța ca ordinul prin care angajații sunt obligați sa poarte masca la locul de munca o sa fie schimbat. „Este primul pas pentru revenirea la normalitate. Sunt foarte fericit sa particip la acest eveniment. E un pas important pe care il facem. Cred ca suntem…

- Prefectul municipiului Bucuresti, Alin Stoica, a declarat ca institutia pe care o conduce nu a decis inca daca proprii angajatii vaccinati vor purta masca de protectie sanitara in birouri, subliniind ca se va decide ca angajatii sa aiba posibilitatea de a nu purta masca daca toti cei care lucreaza intr-un…

- Companiile pot decide daca angajații vaccinați mai poarta masca in birouri sau nu, spune prefectul Capitalei, Alin Stoica, dupa ședința Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti....

- Angajații vaccinați anti-COVID ar putea scapa de purtarea maștii la birou, daca angajatorii decid acest lucru. Anunțul a fost facut de prefectul Capitalei, Alin Stoica, dupa ședința Comitetului pentru Situații de Urgența a Municipiului București. Fiecare angajator poate decide daca angajații vaccinați…

- Incepand de astazi masca de protecție in exterior nu mai e obligatorie, insa cu unele excepeții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca in București aceasta va trebui sa fie purtata in continuare in parcuri sau in zona școlilor.

- Solistul Dan Helciug a reacționat dur dupa ce prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este „foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Capitalei. „Nimeni...chiar nimeni nu ințelege ca lockdown-ul nu a funcționat și nu va funcționa ca masura "epidemiologica" in pandalia mileniului…