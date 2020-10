Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara a hotarat ca purtarea mastii de protectie este obligatorie, de vineri, in toate locurile publice deschise din 24 de localitati ale judetului, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 3 la 1.000 de locuitori, pentru a preveni…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș a decis, luni, introducerea obligativitații maștii de protecție in toate spațiile publice din județ, incepand de miercuri.Conform deciziei CJSU, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani, potrivit mediafax.ro.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de luni ca purtarea maștii de protecție devine obligatorie in Argeș, in toate spațiile publice, incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie. Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea…

- Satul Dobra din județul Dambovița a intrat, vineri seara, de la ora 22.00, in carantina pentru 14 zile, potrivit unui ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. In satul Dobra, rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 a ajuns la 7,3 la 1.000 de liocuitori.

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, in toate zonele aglomerate din judetul Harghita, masura fiind adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU, se instituie…

- Obligația de a purta masca de protecție in aer liber se extinde. Giurgiu devine al unsprezecelea județ in care aceasta devine obligatorie in spațiile publice deschise. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…