- Bulgaria impune purtarea obligatorie a mastii in toate spatiile exterioare incepand de joi, dupa ce numarul cazurilor de coronavirus din ultimele 24 de ore a atins un nou record, a anuntat marti ministrul Sanatatii, relateaza Reuters.

- Masca de protectie este obligatorie in spatiile publice deschise din judetul Caras-Severin, pe toata perioada starii de alerta, la persoanele care au implinit varsta de 5 ani, potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).…

- Prefectura Prahova a emis vineri un comunicat de presa in care anunța faptul ca la nevelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a decis sa se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție incepand cu data de 10.10.2020 și in spațiile publice deschise, in care exista riscul imbolnavirii…

- Avand in vedere creșterea numarului de infectari cu SARS CoV-2 la nivelul municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, a hotarat in cadrul unei ședințe convocate miercuri, o noua masura de limitare și prevenire a raspandirii COVID-19 la nivelul municipiului. Astfel, incepand cu data…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a stabilit, incepand de azi, 7 octombrie, obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice deschise din municipiul Dej. Articolul Dej – Masca de protecție obligatorie in toate spațiile publice deschise apare prima data in Someșeanul.ro…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, a decis ca de sambata, ora 19.00, devine obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise este obligatorie, cu exceptia Pietei Victoria si a centrului istoric din Timisoara, potrivit news.ro.„Se instituie obligativitatea…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Guvernul a decis, miercuri seara, noile restricții care vor intra in vigoare de la 1 august, din pricina creșterii semnificative a numarului de noi cazuri de coronavirus, de la o zi la alta. Se vor purta maști de protecție și in spațiile publide deschise care sunt aglomerate, insa vor fi decise de autoritațile…