- Masca de protectie este obligatorie in spatiile publice aglomerate din judetul Vaslui, in perioada 4 - 17 august, conform unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Incepand cu data de 4 august, este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul…

- Incepand de astazi, 1 august 2020, de la ora 18, purtatul mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si la nivelul judetului Hunedoara. Masura se aplica persoanelor aflate in: targuri, piețe, locuri de pelerinaj/slujbe religioase, evenimente cultural – artistice/sportive…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetele Constanta si Teleorman. Potrivit deciziilor adoptate de Comisiile juetele pentru situatii de urgenta, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a adoptat vineri o decizie prin care se impune obligativitatea purtarii maștii de protecție pe faleze, in piete deschise, targuri/oboare, gari, autogari,...

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Obligativitatea purtarii maștii in spațiile inchise va fi impusa in zonele aglomerate și in județul Constanța, inclusiv in stațiuni, in zonele de promenada. Masura se va aplica din 1 august. Anunțul a fost facut joi de prefectul județului, George...

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea au adoptat o serie de noi masuri suplimentare pentru gestionarea pandemiei de coronavirus in județ, in condițiile creșterii numarului de cazuri de persoane confirmate pozitiv in ultimele saptamani. Masca devine obligatorie in spațiile deschise…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, azi, o serie de masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Printre restricțiile care vor fi impuse la nivel local incepand cu 1 august, se numara și obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise. ...