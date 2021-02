Masca de protecție, obligatorie în școlile de balet bulgare La școlile de balet din Bulgaria maștile de protecție au devenit obligatorii. Micile balerine au revenit in salile de pregatire, dar trebuie sa poarte masca. Fetele spun ca nu le-a luat mult sa se obișnuiasca și ca, oricum, e mai bine decat sa fi continuat lecțiile de balet online. Școlile de balet din Bulgaria au mari probleme, intrucat anul trecut au fost mai mult inchise. Iar cursurile online nu au acoperit nici chiria care, pentru aceste sali speciale, e destul de ridicata, potrivit stiri.tvr.ro. The post Masca de protecție, obligatorie in școlile de balet bulgare appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

