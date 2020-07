Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a decis, miercuri, obligativitatea purtarii maștii de protecție in piețe și targuri, dar și pe arterele pietonale și in alte zone aglomerate. Decizia intra in vigoare de sambata, 1 august. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet, transmite Agerpres.Romania se confrunta cu o crestere ingrijoratoare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a decis sa instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele prezente in piețele agroalimentare, permanente sau temporare, inchise sau deschise, precum și in spațiile de tipul targurilor de animale sau de produse tradiționale,…

- In Valcea, Arges, Prahova si Dambovita, portul mastii este obligatoriu si in spatii deschise.In momentul de fata, sunt patru judete in care masca este obligatorie, inclusiv in spatii deschise. Cele doua noi judete in care s a luat aceasta masura sunt Valcea si Arges. Acestea se adauga judetelor Prahova…

- Masca devine obligatorie și pe strada, incepand de joi, in jud Argeș. Daca sunt cel puțin doua persoane, masca va fi obligatorie, potrivit deciziei luate acum in ședința CJSU. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis și ca in mijloacele de transport in comun vor putea fi luați calatori,…

- In județul Argeș, greu incercat de coronavirus in ultimele saptamani, purtarea maștii de protecție devine obligatorie și in spațiile publice deschise. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, marți, 28 iulie, și e valabila incepand din 30 iulie.”Masca e obligatorie oriunde…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a decis, in ședința extraordinara, purtarea obligatorie a maștii pe strada ca masura de prevenție și limitare a infecției cu coronavirus. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit astazi, 15 mai, in ședința extraordinara,…