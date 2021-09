Stiri pe aceeasi tema

- ,,In aceasta saptamana voi propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgența actualizarea zonelor cu potențial de aglomerare din localitațile județului, declarate ca atare de comitetele locale pentru situații de urgența, zone in care purtarea maștii de protecție este obligatorie și, de asemenea,…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca s-a decis ca masca de protecție sa fie obligatorie in continuare in școli, nu și in afara acestora. „Am agreat ca prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cat mai mult timp posibil și oferirea posibilitații cursurilor in format fizic. De…

- Valul de caldura din Grecia care face dificila purtarea maștii, ameliorarea situatiei epidemiologice si avansul campaniei de vaccinare fac posibila luarea unei masuri de relaxare mult asteptata de catre localnici si tusisti: purtarea mastii nu va mai fi obligatorie in aer liber.

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis relaxarea masurilor, incepand de vineri, in conformitate cu Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. In Capitala, masca de protectie ramane obligatorie la 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant. CMBSU…