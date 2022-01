Masca de protecție FFP2 ar putea deveni obligatorie în România. Care este prețul acesteia și cum arată In contextul valului cinci al pandemiei și al raspandirii noii tulpini Omicron, autoritațile discuta deja noi masuri care ar putea fi adoptate, printre care și recomandarea de a purta masca de protecție FPP2. Pe site-urile de profil, prețul pentru o cutie cu 20 de maști FFP 2 pornește de la 25 de lei și la […] The post Masca de protecție FFP2 ar putea deveni obligatorie in Romania. Care este prețul acesteia și cum arata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

