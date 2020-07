Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Spania au anuntat ca purtarea mastii de protectie va ramane obligatorie. Cei care nu respecta acest lucru si dupa ridicarea masurilor de izolare vor fi amendati. Salvador Illa, ministrul sanatatii, a declarat astazi ca se va purta masca pana cand coronavirusul va fi ‘invins definitiv’,…

- Purtarea mastii de protectie va ramane obligatorie in Spania, sub pedeapsa amenzii, si dupa ridicarea masurilor de izolare, pana cand noul coronavirus va fi "invins definitiv", a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Salvador Illa, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al ministerului sau, sunt…

- Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii a fost publicat in Monitorul Oficial. Masca trebuie purtata in orice spatiu public inchis, in mijloacele de transport in comun, la locul de munca, dar si in spatii comerciale. Sunt si si exceptii. Ordinul publicat azi-noapte in Monitorul Oficial are fata…

- Masca de protecție este obligatorie in orice spațiu public inchis, in Romania. Insa, conform unui ordin aprobat, miercuri, de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sunt admise unele excepții.

- In unele țari distanțarea sociala nu este respectata, motiv pentru care autoritațile aplica masuri mai severe.Qatarul a inceput de duminica sa aplice sanctiunile cele mai severe din lume impotriva persoanelor care nu poarta masca de protectie in public, pedepsele putand ajunge pana la 3 ani de inchisoare,…

- Purtarea maștii de protecție care sa acopere nasul și gura a devenit, de sambata, obligatorie in toate garile, autogarile, porturile, locurile de imbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și in interiorul oricarui mijloc de transport in comun. Ministerul Transporturilor,…

- Purtarea maștii de protecție va fi obligatorie din 15 mai in spațiile publice inchise, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca, potrivit proiectului MAI privind masurile valabile odata cu intrarea in stare de alerta. Operatorii economici și instituțiile publice ce…

- Masca devine un accesoriu obligatoriu in spațiile publice inchise și in transportul in comun incepand cu 15 mai. Anunțul facut chiar astazi de șeful statului aduce insa și o veste buna: dupa aceasta data, autoritațile vor ridica parțial restricțiile de circulație,