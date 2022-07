Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat locurile unde trebuie purtata masca in acest moment și daca aceasta va fi din nou obligatorie in toata țara, incepand din toamna. „Masca a revenit in unitațile sanitare. Noi avem o baza legala care permite fiecarei unitați sanitare, inclusiv la cabinetele…

- Masca de protecție obligatorie! Deși toata lumea spera sa fi scapat de pandemie, se pare ca realitate este cu totul alta. La nivel european au fost anunțate creșteri ale noilor cazuri de infectari covid. In Germania, de exemplu, deja s-a revenit la obligativitatea maștii de protecție in transportul…

- Cazurile au crescut considerabil in ultima perioada, iar autoritațile se gandesc deja la noi masuri pentru prevenirea virusului. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a discutat despre strategia Guvernului pentru eventualele restricții cu privire la valul 6 de COVID-19. Iata daca va fi obligatorie…

- Alexandru Rafila, a vorbit despre strategia Guvernului privind eventuale restricții in contextul unui noi val COVID-19.„Ministerul Sanatații nu poate impune niciun fel de restricții in afara de utilizarea maștii in spațiile medicale, pentru ca acolo exista o prevedere legala din anul 2016 in ceea ce…

- MINI-VAL… Ministrul Sanatații anunța ca masca de protecție va fi obligatorie in spitale. Purtarea maștii de protecție in interiorul unitaților medicale este inclusa in legislația privitoare la protecția pacienților in spitale. De aceea, Alexandru Rafila i-a informat pe reprezentanții direcțiilor de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca maștile o sa redevina obligatorii in interiorul unitaților medicale, conform legislației cu privire la protecția pacienților in spitale. Numarul cel mai mare de infectari se menține in București, cu un numar de 2.500 de cazuri, unde e recomandat sa…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca mastile de protectie vor fi folosite in spitale pentru a preintampina raspandirea infectiilor nosocomiale. Purtarea mastii de protectie in interiorul unitatilor medicale este inclusa in legislatia privitoare la protectia pacientilor in spitale. De aceea,…

- Cazurile de coronavirus au inceput sa creasca din nou, iar acest aspect i-a determinat pe oficilaii unora dintre țarile europene sa revina sau sa mențina masuri restrictive menite sa stopeze raspanndirea virusului. Daca in țari precum Grecia purtarea maștii este obligatorie in spații aglomerate, in…