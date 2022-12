Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa supravegherii infecțiilor cu coronavirus ar putea duce la apariție unei noi variante „ingrijoratoare”, spune directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), noteaza mediafax Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Eșecurile strategiilor de combatere a COVID-19 in acest an continua sa creeze „condițiile perfecte” pentru apariția unei noi variante ingrijoratoare, a declarat vineri directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Variola maimuței a fost redenumita de Organizația Mondiala a Sanatații. Pana in prezent, aceasta boala a fost cunoscuta și sub denumirea de „monkeypox”, scrie stirileprotv.ro Monkeypox a fost redenumita „mpox” de catre Organizația Mondiala a Sanatații. „Ambele nume vor fi folosite simultan timp de un…

- Alimentația nesanatoasa este unul din cei 4 factori de risc comportamental modificabili (alaturi de fumat, consum de alcool și inactivitatea fizica), care contribuie la apariția majoritații bolilor cronice importante. Alimentația nesanatoasa genereaza obezitate la copii, in creștere alarmanta…

- Incepand cu 1 octombrie, in Germania intra in vigoare reguli noi anti-Coronavirus. Astfel, la nivel național, in trenurile pe distanța lunga se aplica reguli mai severe. In schimb, in avion masca nu mai este obligatorie. Pana acum in trenurile și autobuzele pe rute naționale era suficienta purtarea…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca lumea nu a fost niciodata intr-o poziție mai buna pentru a pune capat pandemiei COVID-19. A indemnat națiunile sa iși continue eforturile impotriva coronavirusului. „Nu am ajuns inca acolo. Dar sfarșitul…

- 10 septembrie este declarata de ONU ziua internaționala a prevenirii sinuciderii Accidentele de mașina, tuberculoza, violența și sinuciderile sunt primele patru cauze ale morții tinerilor, conform unui studiu din 2019, cel mai recent disponibil, al Organizației Mondiale a Sanatații. Astazi, 10 septembrie,…