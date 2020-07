Stiri pe aceeasi tema

- Masca este obligatorie de astazi in Franța in toate spațiile publice inchise. Masura se refera la magazine, supermarketuri, banci, teatre, cinematografe, sali de sport și parcari acoperite.

- Statul Victoria (sud-est), a carui capitala este Melbourne, a inregistrat pana in prezent peste 3.000 de cazuri active de COVID-19, dintre care 363 de contaminari noi in ultimele 24 de ore, in pofida masurilor de izolare in vigoare de 10 zile. In incercarea de a stavili raspandirea virusului…

- Masca de protecție a devenit obligatorie la plaja, la piscina și in alte spații deschise, chiar și atunci cand este posibila distanțarea fizica de doi metri. Masura a fost impusa in Spania, n regiunea Andaluzia, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus.

- Numarul de noi infectii a fost de 140 sambata, un record pentru 24 de ore pana acum. Majoritatea cazurilor sunt in capitala Zagreb si in estul tarii, potrivit Agerpres. Directia Nationala de Protectie Civila a transmis ca incepand de luni masca va deveni obligatorie atat pentru angajati,…

- Bulgaria a ordonat, luni, cetatenilor ei sa poarte din nou masti de protectie in toate spatiile publice inchise, dupa ce țara vecina a inregistrat cea mai mare crestere saptaminala a numarului de cazuri de COVID-19 . Decretul, emis de ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a fost semnat la 10 zile dupa…

- "Masca ne apara contra contaminarii cu tot ce inseamna agenți microbieni care se transmit pe cale aerogena. Avem experiența programului de control al tuberculozei. Oricare dintre noi trebuie sa poarte masca, inclusiv pacienții cu afecțiuni cronice obstructive, astm. Sunt recomandarile Societații…

- Masca de protecție va fi obligatorie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel...

- Ministerul Afacerilor Interne a prezentat o propunere cu un set de masuri care ar putea intra in vigoare incepand din 15 mai, cand va intra in vigoare starea de alerta. Sunt propuneri care vizeaza deplasarea intre localitati, care se va face doar in anumite conditii, iar suspendarea zborurilor si…