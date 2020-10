Masca de protecție devine obligatorie pe stradă într-un mare județ din România Masca de protecție va deveni obligatorie pe intreg teritoriul unui mare județ din Romania, in toate spațiile deschise, potrivit unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Este vorba despre județul Timiș, unde autoritațile au luat noi decizii pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Decizia CJSU Timiș a fost luata dupa ce judetul Timis a depasit rata de infectare cu COVID-19 de trei la o mie de locuitori, ca incepand cu data de 29 octombrie, ora 00.00, pe perioada starii de alerta, pe intreg teritoriul judetului este obligatorie purtarea mastii de protectie astfel incat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

