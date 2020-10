Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice exterioare și in municipiul Satu Mare, orașul Negrești Oaș și comuna Acaș. Astazi, 28 octombrie 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Satu Mare a adoptat Hotararea nr.42 din 28.10.2020 privind completarea Hotararii CJSU nr.39/23.10.2020…

- Purtarea mastii de protectie atat in spatiile publice inchise, cat si in cele publice deschise, devine obligatorie in municipiul Caracal incepand din 15 octombrie, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 din municipiu este de 2,70 la 1.000 de locuitori, in crestere fata de saptamana trecuta,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a hotarat in ședința de luni ca purtarea maștii de protecție devine obligatorie in spațiile publice pentru toți cei aflați pe raza administrativ-teritoriala a județului Argeș, incepand de miercuri, 14 octombrie, se arata intr-un comunicat remis de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de luni ca purtarea maștii de protecție devine obligatorie in Argeș, in toate spațiile publice, incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie. Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș, convocat de prefectul Liliana Oneț, a hotarat impunerea de noi restricții pentru limitarea imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, incepand de joi, 8 octombrie, este obligatorie purtarea maștii de protecție, pentru toate persoanele…

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si in judetele Olt si Bihor. In judetul Olt masura va fi aplicata din data de 6 august, iar in Bihor din 5 august.Prefectura Olt a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 4 august, Comitetul Judetean pentru…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…