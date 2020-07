Stiri pe aceeasi tema

- Masca devine obligatorie in toate spațiile deschise, inclusiv pe strada, in toate localitațile din județul Iași, dar doar din 1 pana in 14 august, potrivit deciziei de joi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU). Decizia ca masca sa fie obligatorie in spațiile deschise a fost luata…

- De maine, portul mastii devine obligatoriu si in spatiile deschise din municipiul si judetul Iasi. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis cu putin timp in urma asupra acestei masuri de preventie, desi Iasul nu inregistreaza salturi mari in ceea ce priveste cazurile noi zilnice de imbolnavire…

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie și in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, insa deocamdata doar in anumite intervale orare, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara.

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu, a…

- Purtarea maștii de protecție devine obligatorie de astazi, și in județul Buzau, in spațiile spațiile publice deschise și in zonele aglomerate. Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, azi, o serie de masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Printre restricțiile care vor fi impuse la nivel local incepand cu 1 august, se numara și obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise. ...

- In județul Argeș, greu incercat de coronavirus in ultimele saptamani, purtarea maștii de protecție devine obligatorie și in spațiile publice deschise. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, marți, 28 iulie, și e valabila incepand din 30 iulie.”Masca e obligatorie oriunde…