- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile deschise din tot judetul Timis, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit trei la mia de locuitori, a decis, marti, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit unui comunicat de presa transmis de Institutia Prefectului…

- Haosul deciziilor luate la nivelul Bucureștiului privind combaterea epidemiei de COVID 19 atinge dimensiuni incredibile de la o zi la alta. Ultima hotarare privind obligativitatea purtarii maști in Capitala demonstreaza inca o data amatorismul și prostia fara margini a celor care decid ce trebuie sa…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a hotarat, vineri, ca de sambata, 17 octombrie, ora 8.00, in municipiul Suceava este obligatorie purtarea maștii de protecție, atat in spații inchise, cat și in spații deschise. Cauza acestei masuri este creșterea indicelui de infectare cu ...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Galați a anulat obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate spațiile deschise din Galați. Obligativitatea purtarii maștii de protecție in...

- Prefectura Prahova a emis vineri un comunicat de presa in care anunța faptul ca la nevelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a decis sa se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție incepand cu data de 10.10.2020 și in spațiile publice deschise, in care exista riscul imbolnavirii…

- Avand in vedere creșterea numarului de infectari cu SARS CoV-2 la nivelul municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, a hotarat in cadrul unei ședințe convocate miercuri, o noua masura de limitare și prevenire a raspandirii COVID-19 la nivelul municipiului. Astfel, incepand cu data…

- Persoanele din Alba care intenționeaza sa viziteze Sibiul este bine sa știe ca, din data de 3 august, masca de protecție devine obligatorie in spațiile deschise aglomerate din oraș. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca, incepand cu data de 3 august, sa instituie obligativitatea…

- Masca devine obligatorie și in spațiile deschise in tot mai multe județe din țara. Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta iau rand pe rand astfel de decizii, pentru a limita raspandirea noului coronavirus.