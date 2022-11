Masca de față cu aspirină și ulei de cocos. Cum o poți prepara acasă Masca de fața cu aspirina și ulei de cocos. Cum o poți prepara acasa. Aspirina are și alte beneficii externe, nu doar interne. Aceasta este un ingredient cheie atunci cand vorbim despre rutina de skin care. Masca de fața cu aspirina poate fi preparata in doua moduri. Fie cu ulei de arbore de ceai, fie cu ulei de masline. Masca de fața cu aspirina și ulei de cocos. Cum o poți prepara acasa Pentru prima varianta avem nevoie de 3 tablete de aspirina alaturi de 4-5 picaturi de arbore de ceai. Aspirina se topește in cateva picaturi de apa, se adauga uleiul de arbore de ceai și totul se amesteca bine.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

