Mască, cumpărată cu 150 de euro, dar vîndută cu milioane Un cuplu din Franța a dat in judecata un anticariat local dupa ce a aflat ca o masca africana pe care a vindut-o cu 150 de euro a fost revinduta ulterior la licitație pentru aproximativ 4,2 milioane de euro. Femeia de 81 de ani și soțul ei, in virsta de 88 de ani, faceau curațenie in casa lor de vacanța, in 2021, cind au gasit masca africana. Potrivit documentelor depuse in instanța, cei doi au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

