Stiri pe aceeasi tema

- Reintorși in țara pentru a-și revedea familia și prietenii, Raluca și Walter Zenga se pregatesc de o vacanța ce urmeaza sa se intinda pe o luna și jumatate. Deși locuiește in Dubai, Raluca Zenga ar vrea sa se mute in America, insa deocamdata pune pe primul plan cariera soțului ei și necesitațile celor…

- ''America si Uniunea Europeana sunt cei mai buni prieteni. Cine spune ca sunt inamici raspandeste 'stiri false''', a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe Twitter din Beijing, unde participa la cel de-al 20-lea summit UE-China. ''Europa si China, Rusia si SUA, astazi la Beijing…

- Triplul campion al Angliei, Mark Higgins, va incerca in urmatoarele zile, pe Transfagarașan, sa stabileasca un nou record de viteza pe un drum de munte, in cadrul competiției automobilistice TIME ATTACK ROMANIA: TRANSFAGARAȘAN. Evenimentul se va desfașura in perioada 9 iulie – 11 iulie, cu inchiderea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut ca a greșit alegând sa-i înmâneze Simonei Halep cheia orasului si diploma de execelenta la evenimentul de pe Arena Nationala. ”M-am tot gândit zilele acestea, am reflectat daca…

- A 21-a editie a Cupei Mondiale de fotbal are loc intre 14 iunie si 15 iulie 2018, vor evolua 32 de echipe, inclusiv tara gazda, fiind prima Cupa Mondiala care are loc in Europa de Est.La 2 decembrie 2010, din tarile care au dorit initial sa gazduiasca turneul mondial de fotbal din 2018 (Mexic, Indonezia,…

- Casele noastre ar trebui sa conțina avertismente și etichete despre sanatate? Un nou sondaj publicat astazi demonstreaza ca publicul larg nu cunoaște riscurile semnificative asupra sanatații generate de petrecerea unui timp indelungat in interiorul caselor nesanatoase. In medie, oamenii petrec 90%…

- Pentagonul a anuntat ca lanseaza o noua unitate navala si ca va reactiva A Doua Flota a SUA pentru a intensifica prezenta NATO în Oceanul Atlantic, scrie The Guardian. „Reluarea competitiei pentru putere si reactivarea Rusiei impun ca NATO sa se concentreze din nou pe Atlantic…