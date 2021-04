Stiri pe aceeasi tema

- Anii trec pentru toata lumea, dar din fericire machiajul este aici pentru a ne face mai tinere cu doar cateva aplicari. Descopera cateva sfaturi simple și eficiente de adoptat acum! Machiajul este un aliat perfect pentru intinerire, atunci cand este utilizat corect. In caz contrar, poate avea efectul…

- Prea des, mulți oameni nu acorda suficienta importanța calitații saltelei de pat. Știai ca intr-o viața de om petrecem in jur de 200.000 de ore pe saltele noastre? Sau ca in fiecare noapte, corpul tau elimina 40 cl de apa prin porii pielii?Salteaua de pat este cruciala in calitatea somnului și are impact…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a hotarat miercuri, 3 martie, aplicarea urmatoarelor masuri: HOTARAREA NR. 19 din 3 martie 2021 privind reevaluarea masurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 11 din 17 februarie 2021, in aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021,…

- Orice detaliu cu privire la aspectul fizic conteaza și este observabil. Datorita tuturor aparatelor inovative care au aparut in decursul anilor, acum te poți bucura de tratamente faciale chiar la tine acasa. In fiecare zi trebuie sa acorzi cateva minute pentru ingrijirea tenului și a corpului. Descopera…

- Se schimba Codul Rutier! Amenzi de 725 lei. Va fi total interzis sa faci asta ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Vești importante pentru toți șoferii. Cei care nu respecta aceste reguli vor fi amendați…

- Vești bune de la Ministerul Educației și Cercetarii: Lista certificatelor Cambridge care se pot echivala la examenul de Bacalaureat a fost extinsa incepand de anul acesta, o veste buna pentru elevi, parinți și centre lingvistice. Toate certificatele Cambridge care specifica un minim de 140 de puncte…