Masacrul rasial din Tulsa în 1921: rămășițe umane descoperite în timpul săpăturilor Sapaturile care au început saptamâna aceasta în orașul american Tulsa au descoperit ramașițe umane care ar fi putut aparține victimelor unuia dintre cele mai grave masacre rasiale din istoria țarii, au spus arheologii, potrivit AFP.



Comis în 1921, masacrul de la Tulsa a însemnat ucidera a pâna la 300 de locuitori dintr-un cartier cu populație de culoare din acest oraș din Oklahoma.



Primele ramașițe au fost gasite în cimitirul municipal Oaklawn din Tulsa, lânga un mormânt nemarcat la aproximativ un metru adâncime. Acestea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

