Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, este convins ca masacrul de la Bucea ar trebui investigat, dar o astfel de ancheta ar trebui sa fie „imparțiala” și „independenta”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul afacerist Sorin Ovidiu Vintu spune, intr-un material video publicat pe pagina sa de Facebook, ca Romania se afla de partea gresita a conflictului din Ucraina si chiar afirma ca masacrul lasat de fortele rusesti in vecinatatea Kievului ar putea fi o manevra de propaganda a presedintelui Zelenski.…

- Imaginile cu gropi comune care au aparut in Bucea, Ucraina, sunt „dezgustatoare", spune directorul executiv al Human Rights Watch. El avertizeaza ca acest lucru „ar putea fi reprodus la scara foarte larga". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni ca "masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei", deoarece crimele s-au petrecut in perioada in care aceasta zona se afla sub ocupatie ruseasca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritațile ucrainene trebuie sa verifice daca exista deșeuri radioactive și radiații in jurul Kievului, deoarece ar putea exista o "problema radioactiva grava", scrie Sky News, in urma unei informari facuta de șeful zonei de excludere de la Cernobil. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Directorul general de la Renault, Luca de Meo, a avertizat joi ca retragerea constructorului auto din Rusia creeaza "o situatie foarte complexa" pentru companie, afectandu-i profiturile si vanzarile intr-un moment in care vrea sa accelereze planul de relansare, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Luptele intre trupele ruse si armata ucraineana s-au intensificat in ultimele ore in jurul Kievului, a informat luni primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Morgan Stanley a calificat Ethereum drept un risc investițional mai mare decat bitcoin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…