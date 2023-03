Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane – inclusiv un copil nenascut – au fost ucise in atacul armat la o reuniune a Martorilor lui Iehova, la Hamburg, anunta politia germana, relateaza BBC News. Atacatorul a actionat singur in acest atac armat, joi seara, si s-a sinucis, insa motivatia sa este necunoscuta, anunta politia.…

- Parchetul și poliția din Hamburg au organizat o conferința de presa in care au oferit detalii despre ancheta privind atacul de la o biserica a Martorilor lui Iehova din Hamburg, relateaza Hamburger Morgenspost. Au fost confirmate 8 persoane decedate, toate cu cetațenie germana, cu varste intre 33 și…

- Un barbat a inceput sa traga cu o arma intr-un campus universitar din statul american Michigan. Pana acum, trei oameni au fost gasiți morți și cinci sunt raniți. Polițiștii il cauta pe atacatorul care a deschis focul in cel puțin trei locații ale campusului.